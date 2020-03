Mortes por coronavírus no Brasil chegam a 165 e casos de infectados ultrapassam 4 mil

A sala rosa do PS 28 de Agosto

A pandemia de coronavírus que chegou ao Brasil já infectou até esta terça-feira (31), 4.661 pessoas e levou à morte outras 165. Os dados foram divulgados logo cedo pelas secretarias de saúde estaduais e devem ser atualizados no fim do dia pelo Ministério da Saúde.

No Amazonas, 151 casos de contaminação foram notificados e há suspeita de que músico tenha morrido por conta doença na noite dessa segunda-feira (30). Segundo a família, ele estava internado na UTI do Hospital Delphina Aziz, em Manaus.

O Rio Grande do Sul anunciou a quarta morte no estado e Minas Gerais confirmou o primeiro óbito. No Rio de Janeiro as mortes chegam a 18, enquantoSão Paulo tem a situação mais crítica com 113 vítimas fatais.