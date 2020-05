Morre aos 85 anos Ruy Fausto, um dos maiores pensadores brasileiros

O Processo de impeachment do governador Wilson Lima

Morreu nesta sexta-feira (1º), aos 85 anos, o filósofo brasileiro Ruy Fausto, vítima de um infarto enquanto tocava piano.

Professor emérito da Universidade de São Paulo (USP) e doutor em filosofia pela Universidade Paris 1, ele é considerado um dos maiores intelectuais brasileiros, e um dos principais teóricos do marxismo no País, participando ainda da equipe editorial da 'Revista Rosa', lançada em abril se apresentando como uma 'publicação de esquerda independente e crítica, com convicções democráticas'. Ele é irmão do historiador Boris Fausto.

Ruy é autor dos livros "Marx: Lógica e Política", "A esquerda difícil: Em torno do paradigma e do destino das revoluções do século XX e alguns outros temas", de 2007; "Outro dia: Intervenções, entrevistas, outros tempos", de 2009; além de "O ciclo do totalitarismo", de 2020, e "Caminhos da esquerda: Elementos para uma reconstrução", de 2017.

Ruy passou a morar na França após o Golpe Militar no Brasil em 1964. Ele fugiu para o Chile e em seguida para a Europa, seguindo por lá sua carreira universitária.