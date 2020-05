Moro acompanha exibição de vídeo de reunião ministerial na PF

Coronavírus x política e poder

O ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, está na Polícia Federal, em Brasília, acompanhando a exibição do vídeo de uma reunião ministerial em que aponta como prova de que o presidente Jair Bolsonaro quis interferir na PF.

Além de Moro, advogados, um representante da Advocacia-Geral da União, procuradores do Ministério Público e um juiz do gabinete do ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal e relator do inquérito, também acompanham a gravação.