Moro diz que ouviu no Planalto que soltura de Lula era boa para Bolsonaro

Os vilões da pátria amada

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro disse, em entrevista à revista Crusoé, que ouviu de pessoas no Palácio do Planalto que a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no último ano, era boa para politicamente para o atual presidente Jair Bolsonaro.

Segundo o UOL, Moro afirmou que "ficaria devendo a informação" de quem fez o comentário, mas mostrou reprovação à análise. Antes de assumir o ministério, Moro se notabilizou como juiz na Operação Lava Jato e condenou Lula à prisão na primeira instância.

"O que se dizia no Planalto era que a soltura do Lula era bom politicamente para o presidente. Isso foi dito. Eu sou um homem de justiça, um homem de lei, e não acho que é um cálculo político deve ser envolvido nisso", disse, sem detalhar a análise de dentro do Planalto de que a liberação do ex-presidente era boa politicamente para Bolsonaro.