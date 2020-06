Morcego que se alimenta de sangue é visto pela primeira vez e preocupa moradores

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

Uma nova espécie de morcego foi identificada e chamou atenção de moradores da cidade de Restinga Seca, no Rio Grande do Sul. Isso porque o animal é de espécie rara, chamada de Diaemus youngi, que se alimenta de sangue, segundo técnicos da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do estado em entrevista ao Sistema Globo.

A descoberta foi publicada no periódico científico "Notas sobre Mamíferos Sudamericanos", da Sociedade Argentina para o Estudo de Mamíferos (Sarem). Embora o animal não seja capaz de transmitir raiva, como é o caso dos morcegos mais comuns, segundo o site, a situação é preocupante para os criadores de aves, porque os morcegos encontrados na área estão se alimentando de sangue de aves silvestres e galinhas criadas soltas e a recomendação dos órgãos ambientais é os produtores de galinham protejam as aves no período da noite em galinheiro fechado para evitar possíveis ataques dos morcegos.