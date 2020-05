Ministro Humberto Martins é eleito presidente do STJ

Não ao lockdown em Manaus

O ministro Humberto Martins foi eleito hoje (5) presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O ministro está no tribunal desde 2006 e atualmente também ocupa a função de corregedor nacional de Justiça. O mandato será de dois anos, a partir de agosto. A votação foi realizada pelo Pleno do STJ por videoconferência.

Martins nasceu em Maceió e formou-se pela Universidade Federal de Alagoas. Antes de chegar ao STJ, o ministro foi procurador do estado e desembargador do Tribunal de Justiça.

A presidência do STJ é exercida atualmente pelo ministro João Otávio de Noronha.

Edição: Bruna Saniele