Ministro do STF proíbe cortes no Bolsa Família

Médicos do Amazonas transformados em escudos humanos para proteger vidas. Quem protege a deles ?

O ministro Marco Aurélio de Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), proíbiu nesta segunda-feira (23), os cortes no Bolsa Famíia da região Nordeste do País.

O pedido do cortes foi realizado pelos governadores da Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte. Marco Aurélio ordenou que a União apresente dados que indiquem o motivo de cortes realizados até agora. A decisão ainda é provisória.

Confira a nota na íntegra:

O Ministério da Cidadania, por meio da Portaria Nº 335 - publicada na sexta-feira (20) - já havia estabelecido medidas emergenciais para o Programa Bolsa Família, entre elas a suspensão de bloqueios e cancelamentos dos benefícios pelo prazo de 120 dias.

Segundo o ministro Onyx Lorenzoni, titular da pasta, o programa “é muito importante para as famílias mais vulneráveis do país”. Além disso, Onyx destaca que “com a inserção de mais 1,2 milhão de famílias, teremos cerca de 14 milhões de famílias beneficiadas, o maior número da história do programa", enfatizou.

O ministro destacou também que a portaria soma-se a outras ações que o presidente Jair Bolsonaro está realizando para o enfrentamento da situação emergencial do Covid-19. "O presidente tem agido para reduzirmos os danos da crise e protegermos os idosos e os mais vulneráveis", assegurou. "Essa portaria garante que nenhuma família será excluída do programa nos próximos 120 dias e reafirma o compromisso do presidente Bolsonaro com o Bolsa Família", completou.