Ministro da Saúde lamenta 'terrível marca' de mais de 10 mil mortos por covid-19

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

O ministro da Saúde, Nelson Teich, publicou neste domingo, 10, em sua conta no Twitter, uma homenagem ao Dia das Mães. No mesmo post, lamentou a dualidade do momento, quando o País vive a alegria da data comemorativa ao mesmo tempo em que registra "a terrível marca de mais de 10 mil mortes por Covid-19".

A publicação do ministro da Saúde foi realizada no período da tarde deste domingo, antes dos números mais recentes divulgados pela Pasta.

Segundo o balanço do Ministério da Saúde divulgado neste domingo, o Brasil registrou 496 óbitos nas últimas 24 horas e acumula 11.123 vítimas fatais pela covid-19.

No mesmo intervalo, o País somou 6.760 novos casos da doença, chegando à soma de 162.699 infectados durante a pandemia.