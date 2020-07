Ministro da Educação tem alta médica após ser internado por complicações da Covid-19

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, recebeu alta nesta segunda-feira (27), após ser internado no Hospital Sírio-Libanês por complicações ao ser diagnosticado com Covid-19. Ele seguirá em recuperação em casa.

Na segunda-feira (20), Ribeiro foi diagnosticado com o vírus. Já no sábado o ministro informou, por meio das redes sociais, que estavam com inicio de pneumonia.

Milton Ribeiro é o quarto ministro do governo de Bolsonaro a ser diagnosticado com o novo coronavírus.