Ministério identifica quase 40 casos suspeitos de Covid-19 antes do 1º confirmado no país

Coronavírus x política e poder

O Ministério da Saúde identificou 39 casos suspeitos do novo coronavírus (Covid-19) que teriam surgido no Brasil antes do dia 26 de fevereiro, quando foi confirmado oficialmente o primeiro caso no país.

Segundo o secretário substituto de Vigilância em Saúde, Eduardo Macário, o ministério enviou ofícios aos estados para investigação. Ainda de acordo com Macário, dos 39 casos suspeitos, 25 teriam ocorrido em São Paulo e os outros em oito estados.