Ministério da Saúde volta a divulgar dados completos do coronavírus em site

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

Na tarde desta terça-feira (9), o site do Ministério da Saúde voltou a apresentar os números acumulados e índices proporcionais dos contágios e mortes em decorrência do coronavírus. Os dados em questão, estavam ausentes desde a última sexta-feira (5).

De acordo com o grupo Globo, a alteração ocorreu após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, determinar na segunda-feira (8), a retomada do formato original no site. A mudança realizada pelo governo divulgava apenas os casos e mortes confirmadas nas últimas 24 horas.