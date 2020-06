Ministério da Saúde corrige número de mortes de Covid-19 e OMS pede transparência

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

O Ministério da Saúde informou nesta segunda (8) que errou o número de mortos por Covid-19 no boletim desse domingo (7) e atualizou o número para 525 óbitos, ontem foi divulgado que eram 1.382 mortes.

Segundo o Ministério, houve um erro na contabilização das mortes e casos confirmados da doença. Apenas o Distrito Federal e o Mato Grosso do Sul não tiveram ajustes.

"O Ministério da Saúde informa que corrigiu duplicações e atualizou os dados divulgados sobre casos e óbitos por COVID-19 no último domingo (7), às 20h37. Em especial, podem ser citadas a situação de Roraima, em que haviam sido publicados 762 óbitos e, após verificação do Ministério da Saúde, o número foi consolidado em 142. Outra situação corrigida foi em relação ao número de casos confirmados no Ceará, que passou de 62.303 para 64.271 após atualização”, diz a nota do governo.

O diretor da Organização Mundial de Saúde (OMS), Michael Ryan, pediu transparência sobre os dados de Covid-19 no Brasil durante coletiva em Genebra nesta segunda (8).

“É muito importante, ao mesmo tempo, que as mensagens sobre transparência e divulgação de informações sejam consistentes, e que nós possamos contar com os nossos parceiros no Brasil para fornecer essa informação para nós, mas, mais importante, aos seus cidadãos. Eles precisam saber o que está acontecendo”, disse.

“Nós temos dados extremamente detalhados do Brasil sobre a epidemia. Na verdade, alguns dos dados que temos do Brasil estão entre os mais detalhados e atualizados do mundo, e nós sinceramente esperamos que isso continue”, declarou.