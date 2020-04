Minasul fecha parceria com prefeituras de MG para desinfecção contra coronavírus

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

A Minasul, segunda maior cooperativa em exportação de café do País, fechou parceria com as prefeituras mineiras de Varginha e Nepomuceno, para o combate ao novo coronavírus. A cooperativa está doando bombas costais com os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), além de solução de hipoclorito de sódio e quaternário de amônio, para a pulverização de ruas e pontos mais vulneráveis de contaminação pela covid-19, ou seja, locais de maiores concentrações de pessoas nas cidades.

O presidente da Minasul, José Marcos Rafael Magalhães, informou em comunicado que o objetivo é estender a ação dentro da região de atuação da cooperativa. Ele ressaltou, ainda, que o foco da cooperativa é valorizar o trabalho do cooperado e os seus produtos, buscando sempre as melhores opções para que os produtores possam obter a rentabilidade necessária para o seu negócio.

"Hoje temos mais de 8 mil cooperados, estamos trabalhando constantemente para atender as necessidades deles. Mas, neste momento, nosso dever é também com toda a sociedade", concluiu.