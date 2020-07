Michelle Bolsonaro testa negativo para coronavírus

CPI rastreia R$ 250 milhões destinados ao combate a Covid 19 no Amazonas

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, usou as redes sociais para anunciar na manhã desse sábado (11), que testou negativo para a covid-19.

Ela e as duas filhas, Letícia Aguiar e Laura Bolsonaro foram submetidas a exames após o presidente ter sido diagnosticado com a doença na última terá-feira (7).

No Instagram, ela agradeceu as orações e disse que a família está bem. Bolsonaro permanece isolado no Palácio da Alvorada e trabalha por meio de videoconferência.

Ao fazer o anúncio oficial de que estava com coronavírus, o presidente deu uma coletiva, contrariando as recomendações de isolamento social da Organização Mundial de Saúde (OMS), e chegou a tirar a máscara na frente dos jornalistas.