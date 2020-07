Michelle Bolsonaro faz exame após presidente testar positivo para covid-19

Wilson Lima e a solidão do Poder

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, fez o teste para detectar o novo coronavírus no começo da tare desta terça-feira (7). A inciativa veio logo depois que os resultados do exame do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram divulgados.

Ele teve os primeiros sintomas de gripe no fim de semana e testou positivo para a covid-19.

“Parece que ela fez né, acabou de fazer. Ela é a primeira suspeita, afinal de contas, tá comigo aí grande parte do dia, fazemos muitas atividades juntos”, disse o presidente em entrevista coletiva. Outros familiares e ministros que estiveram com o presidente neste sábado e domingo também devem se submeter a testes.