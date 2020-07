Menos alunos por sala e distanciamento em intervalos estão entre recomendações para volta às aulas

Impeachment e jogo de poder

Como várias localidades se preparam para a voltas às aulas, a Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 da Câmara dos Deputados se reuniu nesta terça-feira com especialistas para discutir os protocolos necessários para este retorno.

O Conselho Nacional de Secretários de Educação, Consed, desenvolveu medidas para o retorno seguro das aulas. O órgão se inspirou em experiências internacionais e brasileiras para indicar aos estados medidas eficientes.

A secretária de Educação de Alagoas e representante do Consed, Laura Souza, deu exemplos das recomendações desenvolvidas pelo órgão.



Amabile Pacios, Conselheira do Fórum das Entidades Representativas do Setor de Ensino Superior Particular, disse que as escolas privadas vêm se adaptando de acordo com as normas estabelecidas por cada local.

Amabile ponderou que o setor espera uma redução grande para o ensino superior privado e pede que seja realizado um FIES emergencial.

O Ministério da Educação apresentou um protocolo de biossegurança para o retorno às aulas nas instituições de ensino federais, com diretrizes para o distanciamento social e regras de prevenção.

O secretário-adjunto de Educação Superior do MEC, Tomás Sant’Ana, afirmou que o protocolo é uma referência para escolas federais, que têm autonomia de funcionamento. Ele diz que cada instituição de ensino precisa detalhar suas ações individualmente.

O deputado Luiz Antonio Teixeira Júnior, coordenador da Comissão de Combate à Covid, cobrou do Ministério da Educação a realização de um protocolo nacional que balize as escolas em todo país.

O Ministério da Educação ainda ressaltou que na próxima semana deve divulgar uma nova data para o Enem. Uma enquete realizada pela pasta indicou que 49% dos estudantes querem a aplicação da prova em maio de 2021.