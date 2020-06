Maior raio do mundo atinge Brasil e preocupa Organização Meteorológica Mundial

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

O Brasil bateu o recorde ao registrar o raio mais extenso que percorreu 709 km em uma linha horizontal, cortando o Sul do país, em outubro de 2018, segundo o Sistema Globo. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (26) pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e afirmou que o raio é mais que o dobro do recorde anterior, registrado em Oklahoma (EUA), com 321 km.

Ainda de acordo com o site, a outra novidade é que o raio com duração mais longa foi registrado na Argentina com 16,73 segundos. Também é o mais novo recorde, já que o último raio durou apenas 7,74 segundos, em Provence-Alpes-Côte d'Azur, na França, em 2012. As descobertas foram publicadas pelas Cartas de Pesquisa Geofísica da American Geophysical Union, e foram chamadas de 'Megaflashes'.

A OMM faz um alerta, que apesar dos recordes, os raios são extremamente perigosos e podem causar mortes. As descobertas destacam importantes preocupações de segurança pública contra raios para nuvens eletrificadas, onde os flashes podem percorrer distâncias extremamente grandes.