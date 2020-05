Mega Sena vale prêmio de R$ 80 milhões neste sábado

O perigo mora lá fora

Para ganhar o prêmio de R$80 milhões, o sortudo deve acertar as seis dezenas do sorteio de número 2260 da Mega-Sena, que acontece neste sábado (09). O sorteio é a última edição da Mega-Semana das Mães, ação especial realizada pela Caixa.

O concurso acontece em São Paulo a partir das 20h (horário de Brasília). A aposta mínima custa R$ 4,50 e as apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) ainda no sábado, em qualquer lotérica do país ou pelo site da Caixa.