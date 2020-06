Mega-Sena promete pagar R$ 7 milhões na próxima quarta-feira

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

A Mega-Sena voltou a ser sorteada no último sábado (6) sem ninguém conseguir acertar as seis dezenas reveladas. Com isso, o próximo sorteio da loteria, marcado para acontecer na quarta-feira (10), promete pagar R$ 7 milhões ao apostador que acertar todos os números sorteados.

No último sábado, os números revelados pelo concurso de número 2.268 da loteria, realizado na cidade de São Paulo (SP), foram: 04 — 13 — 23 — 28 — 30 — 52.

Apesar de ninguém ter faturado o prêmio principal, 48 bilhetes acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 35.721,30 cada. Outras 2.953 apostas cravaram a quadra e faturaram R$ 829,48 cada.