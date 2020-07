Wilson Lima vence a batalha política

A Caixa sorteou nesta terça-feira (14) em São Paulo, o concurso 2.279 da Mega-Sena. O prêmio é de R$ 44 milhões, para quem acertar todos o números.

As dezenas sorteadas foram: 05 - 12 - 14 - 20 - 27 - 28

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio