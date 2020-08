A Caixa Econômica sorteou neste sábado (8), em São Paulo, o concurso 2.287 da Mega-Sena. O banco pagará o prêmio, acumulado em R$ 6,5 milhões.

Confira os números sorteados: 02 - 04 - 06 - 29 - 41 - 56

Ainda não saiu o rateio do concurso.

Como apostar: A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio.