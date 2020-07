Mega-Sena: Confira dezenas sorteadas; prêmio é de R$ 39 milhões

‘Comissão pró Wilson Lima’ desfeita. Aumenta pressão pelo impedimento do governador

A Caixa sorteou neste sábado (11) em São Paulo, o concurso 2.278 da Mega-Sena. O prêmio é de R$ 39 milhões, para quem acertar todos o números.

As dezenas sorteadas foram: 08 - 17 - 34 - 37 - 43 - 45

A aposta simples custa R$ 4,50 e pode ser feita nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio.