Mega-Sena: Confira dezenas sorteadas; prêmio é de R$ 27 milhões

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

A Mega-Sena sorteou a noite deste sábado (4), as dezenas do concurso 2.276, em São Paulo.

Os números sorteados foram: 05 - 15 - 18 - 27 - 49 - 57.

O vencedor leva para casa o prêmio de R$ 27 milhões.

A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser feita pela internet até as 19h (horário de Brasília), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.