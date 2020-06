MEC encerra amanhã enquete que vai definir data de provas do Enem

O governo Wilson Lima e a síndrome de Alice

A enquete que vai escolher qual a nova de realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), encerra nessa terça-feira (30), em todo o país.

Podem participar do processo todos aqueles que se inscreveram na “Página do Participante”, disponível no portal do Governo Federal. As datas opcionais são: Enem impresso: 6 e 13 de dezembro de 2020 / Enem Digital: 10 e 17 de janeiro de 2021/ Enem Digital: 24 e 31 de janeiro de 2021 e Enem impresso nos dias 2 e 9 de maio de 2021, Enem Digital: 16 e 23 de maio de 2021.

O Enem 2020 recebeu 5,8 milhões de inscrições, mas teve o cronograma adiado por conta da pandemia do coronavírus. Por isso, colocou a definição da à critério de votação dos estudantes e candidatos.