MEC divulga lista de aprovados no Prouni 2020

Candidatos que estavam ansiosos aguardando a lista de aprovados no Prouni já podem conferir o resultado no site oficial do programa: prouniportal.mec.gov.br.

O Ministério da Educação (MEC), explica que os aprovados tem até o dia 28 de julho para confirmar seus dados junto às universidades. Quem não foi aprovado nessa primeira fase, pode aguardar a segunda chama que está prevista para o próximo dia 4 de agosto com comprovação de dados até o dia 11 do mesmo mês.

A repescagem final acontece entre os dias 18 e 20 de agosto e o resultado deve ser anunciado até o dia 24. É importante que os estudantes entrem em contato com a instituição onde vai estudar para se informar sobre como será o processo de confirmação de dados já que por conta da pandemia é necessário evitar aglomerações.

Vale destacar também que mesmo sendo aprovado no Prouni, o aluno pode ter que passar por um novo teste aplicado diretamente pela universidade, caso ela julgue necessário.