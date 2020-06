MEC divulga datas do Sisu e adia também inscrições do Fies e do Prouni

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

O cronograma dos principais programas de acesso ao ensino superior foi alterado pelo Ministério da Educação (MEC).

Segundo um site de notícias do Globo, além do adiamento do período de inscrição para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu), divulgado nesta terça-feira (16) após reclamação dos estudantes, o governo também mudou as datas do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Programa de financiamento Estudantil (Fies).

Os programas permitem o acesso a instituições de ensino públicas e privadas em todo o país.

Segundo o secretário de Ensino Superior do MEC, o Wagner Vilas Boas Souza, a alteração foi feita para atender um pedido das instituições de ensino.

Para o Sisu, o MEC já publicou o edital. Os demais programas deverão ter editais divulgados nesta semana – mas as novas datas já foram divulgadas.

Confira os novos cronogramas:

Sisu

O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema do MEC que reúne milhares de vagas de graduação em universidades públicas brasileiras. Para participar do Sisu é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2019 e não ter tirado nota zero na prova de redação.

Abertura das inscrições: 7 de julho

Encerramento das inscrições: 10 de julho (até 23h59)

Divulgação dos resultados: 14 de julho

Abertura das matrículas: 16 de julho

Encerramento das matrículas: 21 de julho

Período de manifestação para lista de espera: de 14 a 21 de julho (até 23h59)

Prouni

O Programa Universidade Para Todos (Prouni) oferece bolsas de estudo parciais (que cobrem 50% da mensalidade) e integrais em universidades privadas em cursos de graduação e de cursos sequenciais de formação específica. O programa tem dois critérios de avaliação: desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a avaliação da renda familiar.

Previsão de divulgação das vagas: 7 de julho

Abertura das inscrições: 14 de julho

Encerramento das inscrições: 17 de julho

Fies

O Programa de financiamento Estudantil (Fies) é um programa de financiamento para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas e, atualmente, possui duas categorias: a primeira, oferece vagas com juros zero para os estudantes com renda mensal familiar de até três salários mínimos. Já a segunda, chamada P-Fies, é direcionada para os estudantes com renda mensal familiar de até cinco salários mínimos.

Início das inscrições: 21 de junho

Fim das inscrições: 24 de julho