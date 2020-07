Matrículas para a primeira chamada do Sisu terminam nesta terça (21)

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Termina hoje (21) o prazo para matrícula dos selecionados na chamada regular do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)do segundo semestre. Os candidatos que não foram convocados para nenhuma das duas opções de curso escolhidas na inscrição para o Sisu, também têm prazo até amanhã para declarar interesse em participar da lista de espera.

Os estudantes que vão realizar a matrícula devem encaminhar, de forma digitalizada, a documentação exigida para a matrícula ou registro acadêmico.

Na página do Sisu, há informações sobre a documentação exigida por cada instituição para a realização da matrícula ou do registro acadêmico do estudante selecionado.

Já para os que querem entrar na lista de espera, é necessário acessar a página do Sisu e clicar em “Ver meu boletim” para indicar uma de suas duas opções de curso já inscritas anteriormente.