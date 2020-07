Maré leva carros de luxo após moradores furarem quarentena para ir a praia

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Dois carros grandes foram levados pela maré hoje no início da manhã de Domingo em Salinas. Ocupantes estavam desde ontem na praia e foram surpreendidos pela maré. pic.twitter.com/QzsA461auU — Belém Trânsito (@belemtransito) July 26, 2020

Dois carros de luxo avaliados em mais de R$ 100 mil, cada um, atolaram por volta de 6h da manhã de ontem na praia de Atalaia, em Salinópolis, a 213 quilômetros de Belém, no Pará. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), os motoristas teriam amanhecido na areia, violando o decreto que restringe o horário de permanência no local, que é entre 7h às 19h, em razão da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o UOL, um vídeo que circula nas redes sociais mostra que a maré cobriu parcialmente os veículos. A água chega próximo ao teto de um deles. Os automóveis eram uma caminhonete Mitsubishi modelo Triton, avaliada em R$ 149 mil, e um Audi Q3, de R$ 179 mil. Ninguém se feriu.

Em nota ao UOL, o Detran informou que "a situação começou quando o condutor do Audi não percebeu a forte maré no local e atolou. O proprietário da caminhonete Triton tentou ajudar, mas também acabou com o veículo atolado".

Carros do Detran ainda foram acionadas, mas não puderam ajudar porque "havia risco para as viaturas".

"Um trator também foi utilizado na tentativa de puxar os veículos, mas foi em vão. Os automóveis só foram rebocados quando a maré baixou", confirmou o departamento.

A Secretaria de Turismo de Salinópolis não soube informar se a multa em descumprimento ao decreto chegou a ser aplicada aos condutores dos carros.



Foto: Reprodução/ Instagram Belem Citty