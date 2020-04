Mandetta continua no Ministério da Saúde, diz Mourão

Os sinos dobram e governo do Amazonas não escuta

O vice-presidente Hamilton Mourão disse, nesta segunda-feira (6), que Luiz Henrique Mandetta continua no Ministério da Saúde. A informação foi dada pela jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.

Ainda segundo a publicação, a reunião de Bolsonaro com os ministros foi para tratar sobre a flexibilidade do isolamento. Na tarde de hoje a possível demissão do ministro movimentou as redes sociais.