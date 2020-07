Mais de 400 milhões de gafanhotos podem chegar ao Brasil na quarta-feira

Sobre ‘ética bandida’ e intrusos no governo do Amazonas

Técnicos da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Rio Grande do Sul, informaram que uma nuvem de gafanhotos com cerca de 400 milhões de insetos podem chegar ao Brasil até a próxima quarta-feira (22).

Segundo IG, o movimento migratório dos gafanhotos aconteceu devido a uma onda de calor que atingiu a região argentina no final de semana. A nuvem já está a cerca de 130 km da fronteira brasileira no município gaúcho de Barra do Quaraí , segundo estimativas.

O tempo quente e seco deve ajudar no deslocamento dos insetos até a quinta-feira (23). Em nota, a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul informou que a vigilância sobre a possível entrada da nuvem no Estado foi reforçada.

Uma segunda nuvem de gafanhotos está sendo monitorada pelos produtores gaúchos. Essa está no norte do Paraguai, a cerca de 300 km de distância da Argentina.

Os técnicos do Serviço Nacional de Saúde e Segurança Vegetal do Paraguai (Senave) estão tentando localizar os insetos para aplicar produtos químicos que os impeça de continuar circulando pelo mundo.