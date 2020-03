Mais de 3 mil turistas são retirados de Fernando de Noronha após caso suspeito de coronavírus

O dia de amanhã com o Covid -19

Mais de 3 mil turistas que estavam desfrutando das belezas de Fernando de Noronha estão sendo retirados do arquipélago após um decreto distrital suspender todas as atividades na área. Noronha tem um caso suspeito de Covid-19 e o isolamento é uma forma de precaução.

A expectativa é que todos os visitantes deixem o local. A medida também orienta que os moradores se recolham e saiam apenas em casos de extrema necessidade. Segundo o sistema de informação Globo, a administração do arquipélago informou que ainda há 837 pessoas na ilha, mas voos estão sendo negociados para retirá-las em segurança.

Funcionários públicos que atuam nele também sair do território. O caso suspeito em Noronha é o de uma pessoa que teve contato com uma pernambucana que foi diagnosticada com a doença e segue internada.

Sobre reembolso de quem já pagou a taxa de conservação ambiental, a administração informou que estuda a possibilidade de que os turistas possam usar o valor em outra temporada, porém, o reembolso em dinheiro não será possível.