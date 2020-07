Mãe perde direito de cuidar dos filhos após crianças serem encontradas em meio a fezes

Sobre ‘Poder’ ficar com a mulher do melhor amigo

Três crianças com idades de 2, 4 e 8 anos foram encontradas neste domingo (5) em condições de maus-tratos dentro da casa onde moravam, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

A Polícia do Estado informou que os agentes chegaram até as crianças após uma denúncia de que a mãe dos menores estaria vendendo todos os móveis para comprar drogas. Segundo o G1, ao chegar no local denunciado, os policiais encontraram as crinas ao lado de fezes e alimentos estragados.

O Conselho Tutelar foi acionado e duas tias das vítimas se comprometeram a cuidar das crianças. A mãe foi encontrada e afirmou ser usuária de entorpecentes.