Mãe desmaia ao descobrir morte da filha ao vivo em programa de televisão

Uma reportagem do programa " Cidade Alerta ", da Record , causou revolta nos telespectadores na última segunda-feira (17) após o apresentador Luiz Bacci anunciar ao vivo para uma mulher que sua filha estava morta. A mulher desmaiou ao saber do crime.

Segundo o IG, a jovem morta foi identificada por Marcela, 21, e estava grávida. A jovem desapareceu após uma briga com o namorado, Carlos Pinho dos Santos, de 26, no dia 8 de fevereiro.

Andreia, mãe de Marcela, falou com Luiz Bacci sobre o desaparecimento da filha. O jornalista, então, afirmou ter recebido informações sobre o caso e perguntou se ela gostaria de saber as atualizações ao vivo.

"Jesus amado. Eu quero saber se a senhora quer saber todas as notícias agora conosco, ao vivo. Quer ouvir mesmo?", perguntou. A tela foi dividida em três janelas: uma com Luiz Bacci, uma com a jovem e outra com a mãe dela.

Apenas a voz do advogado do namorado de Marcela foi ouvida e ele explicou que seu cliente havia confessado a autoria do assassinato além de ter indicado a localização do corpo. Assim que soube o que houve, a mãe de Marcela começou a gritar e tirou o fone que usava para escutar as informações.

"Não, ele não fez isso com a minha filha", disse Andreia pouco antes de desmaiar . Ela foi socorrida por pessoas que estavam ao redor, que tentaram erguê-la do chão. Ela recomeçou a gritar e a filmagem da câmera é cortada.

Nas redes sociais, telespectadores do programa demonstraram revolta.