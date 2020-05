Mãe de Davi Alcolumbre é internada com Covid-19 em Brasília

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Júlia Alcolumbre, 66, mãe do presidente do Senado, Davi Alcolumbre foi diagnosticada com Covid-19 e está internada. O irmão dele, Isaac Alcolumbre também foi infectado.

De acordo com o site Uol, Júlia mora em Macapá, mas está internada em Brasília onde está sendo acompanhado por um cardiologista, já que apresenta problemas no coração.

Apesar das complicações, os filhos afirmam que ela está bem e que e que não apresenta sintomas graves. Isaac segue em Macapá, onde faz tratamento e cumpre isolamento.

Davi Alcolumbre foi um dos primeiros chefes do Governo contaminados no país, ele também teve sintomas leves e se recuperou bem.