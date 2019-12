Luisa Mell resgata mais um animal de rinha de cães

Luísa Mell, ativista da causa animal, encontrou mais um cachorro com sinais de maus tratos, neste sábado (21), na casa de um dos criminosos envolvidos no caso dos pitbulls que eram usados em rinhas clandestinas. O cachorro estava preso a uma corrente sem conseguir sentar, sob sol e chuva, em São Paulo.

Em seu perfil no instagram, Luisa Mell desabafou sobre o ocorrido. ”Hoje, após uma denúncia que recebemos e com o apoio da polícia, localizamos mais um pobre cãozinho de rinha na casa de um dos foragidos da polícia! Com marcas de briga, vivia amarrado sob sol e chuva em um quintal O desespero dele era enorme quando a polícia entrou, e nossa equipe veterinária já está com ele", explicou a ativista, segundo o UOL.

Na noite do último domingo (15), 18 animais foram resgatados em uma chácara, onde era realizado rinha de cães, em Mairioirã, interior de São Paulo. Durante a operação, 41 pessoas foram presas suspeitas de integrarem a organização criminosa. Mas, somente ontem, a justiça determinou a prisão preventiva de 22 dos 41 envolvidos no esquema ilegal.