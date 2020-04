Ligação do 0136: Saiba como identificar chamada do Ministério da Saúde e evite golpe

O coronavírus fez a compaixão mergulhar dentro de nós

Uma corrente de WhatsApp circula alegando que as ligações do número 0136 com perguntas sobre o coronavírus, são golpe. Porém o número realmente é do Ministério da Saúde, mas números semelhantes podem sim aplicar golpes.

Os números 136, 0136 e 00136 são do disque saúde do TeleSUS, e as ligações fazem parte de uma ação do Ministério da Saúde para identificar possíveis casos de coronavírus com mais rapidez. As chamadas são feitas por uma voz robótica, que começa perguntando se o cidadão tem disponibilidade para responder algumas questões.

As perguntas referem-se majoritariamente ao estado de saúde da pessoa, e podem ser respondidas com "sim" ou "não".

Outros números que também se passam pelo Disque Saúde, e que podem enviar códigos ou pedirem doações são fraudes, e a página oficial do Ministério da Saúde fez um alerta nas redes sociais.



“O SUS está entrando em contato com os cidadãos para acompanhar as informações sobre #coronavírus. No identificador de chamadas vai aparecer o número do Disque Saúde 136 ou 00136. Mas, atenção: o Ministério da Saúde NÃO PEDE DADOS PESSOAIS nem DOAÇÕES ou TRANSFERÊNCIAS EM DINHEIRO”

O código é usado para clonar o WhastApp da vítima e conseguir se passar por ela, para pedir dinheiro de amigos e familiares por exemplo.