Lewandowski libera divulgação de exames de Bolsonaro para coronavírus

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, liberou nesta quarta-feira (13) a divulgação do resultado dos exames do presidente Jair Bolsonaro para coronavírus.

Bolsonaro disse que fez os testes para coronavírus e que havia dado negativo, não mostrou os exames.

A ação foi movida pelo jornal “Estado de S. Paulo”, que agora poderá ter acesso aos laudos.