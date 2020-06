Leilão da Receita tem MacBook por mil reais e Xbox ou PS4 por até R$ 600

JP aponta Pollake como eminência parda do governo Wilson Lima

No dia 30 deste mês, a Receita Federal de Salvador, na Bahia, realiza um leilão de produtos que foram retidos. Com preços bem abaixo do valor de mercado, algumas mercadorias surpreendem, como um Playstation 4 por R$ 600, oi um MacBook Air, por pelo menos mil reais.

Interessados podem fazer lances até o dia 29 de junho no site da receita. Podem participar tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas. O ganhador pode escolher entre pagar o valor em até um dia útil ou dar 20% de entrada e pagar o restante do valor em até 8 dias.

Quem morar fora de Salvador e quiser comprar o produto, terá que fazer a retirada na unidade indicada no edital.