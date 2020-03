Justiça nega pedido do MP para suspender cultos nas igrejas de Silas Malafaia

O dia de amanhã com o Covid -19

Em meio a pandemia do coronavírus e a recusa de igrejas em suspender as atividades, o Ministério Público do Rio de Janeiro solicitou nessa quinta-feira (19), à Justiça que emitisse uma ordem para impedir a realização de cultos realizado pelo pastor Silas Malafaia.

O pedido foi analisado e recusado pelo juiz Marcello de Sá Baptista que explicou que não há atualmente nenhuma lei que dê base para este tipo de decisão. Sá destacou ainda que cabe a Poder Judiciário interferir no trabalho do Legislativo, que é quem de fato cria as leis.

Mesmo assim, o MP garante que vai insistir e já move uma ação civil pública para conseguir fechar temporariamente a congregação de Malafaia. O MP também pedem multa de R$ 10 mil, por dia de descumprimento da medida.