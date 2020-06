Justiça nega pedido de prisão domiciliar de Fabrício Queiroz

Suspeitas de irregularidades na Susam apontam para o 'Benedito'

O pedido de prisão domiciliar solicitado pela defesa do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz foi negado pela Justiça do Rio de Janeiro, na madrugada deste sábado (20). A íntegra da decisão não foi divulgada porque o processo corre em segredo de justiça, segundo o Sistema Globo.

Queiroz foi preso nesta quinta-feira (18), em Atibaia, interior de São Paulo, na casa de Frederick Wassef, advogado dos Bolsonaro. Ele é investigado por participar de um suposto esquema de ‘rachadinha’ na Assembleia Legislativa do estado (Alerj).

A defesa do ex-assessor alegou problemas de saúde ao pedir pela conversão da prisão preventiva para prisão domiciliar.