Justiça determina indenizações de até R$ 94 mil aos atingidos do desastre em Mariana

Vítimas do rompimento da barragem do Fundão, que aconteceu em 2015, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, devem receber indenizações entre R$ 23 mil e R$ 94 mil em danos morais e materiais.

A Justiça de Minas Gerais definiu o valor mínimo conforme as condições específicas estabelecidas para cada categoria de trabalhadores que tiveram a renda comprometido em decorrência da tragédia, de acordo com a Agência Brasil. Na época, dezenove pessoas morreram.

A sentença foi divulgada nesta segunda-feira (20) e vale para os trabalhadores atingidos que estão nos municípios de Naque, em Minas Gerais, e Baixo Gandu, no Espírito Santo, localizados ao longo do Rio Doce, que recebeu rejeitos em decorrência do rompimento da barragem.