Justiça acata recurso de Flávio Bolsonaro e inquérito das ‘rachadinhas’ tem novo comando

Por 2 votos a 1, a Justiça do Rio de Janeiro decidiu acatar o pedido de habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Com isso, o caso das ‘rachadinhas’ passará a ser avaliado na 2ª instância.

Também foi decidido a validade das decisões do juiz Flávio Itabaiana até agora no processo, segundo o G1.

A defesa do parlamentar questionava a competência de Itabaiana para conduzir o processo, que também envolve Fabrício Queiroz e a mulher dele, que continua foragida.