Juiz Nicolau Neto morre com suspeita de coronavírus

Globo cria sua 'polícia' para patrulhar redes sociais

O ex juiz Nicolau dos Santos Neto, de 91 anos, morreu na madrugada deste domingo (31), com suspeita de coronavírus. Ele havia sido internado com quadro de pneumonia. A morte de Nicolau foi confirmada pelo advogado do ex juiz, Celmo Márcio de Assis Pereira.

O ex-juiz Nicolau ficou conhecido pela condenação em três processos relacionados a desvios de R$ 170 milhões (mais de R$ 1 bilhão em valores atualizados) das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo na Barra Funda. À época, o magistrado era presidente do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo.