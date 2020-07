Jovem morre em acidente após carro bater em árvore

Investigações na saúde do Amazonas miram parlamentares e empresários

Um jovem de 19 anos morreu e outras duas pessoas, entre eles, uma menor de idade, ficaram feridas em um acidente de carro, neste domingo (12), na cidade de Santa Genoveva, em Goiânia.

A motorista teria perdido o controle da direção e o carro saiu da pista e bateu de frente em uma árvore. De acordo com o Sistema Globo, ela fez teste do bafômetro que indicou 0,57 miligramas por litro de ar expelido e confirmou embriaguez ao volante. A condutora sofreu fraturas no peito e na perna e a menor de idade lesões pelo corpo, elas foram encaminhadas a uma unidade de saúde da cidade. O jovem que estava no passageiro morreu no local.

Ao site, a Polícia Civil informou que deve continuar as investigações para descobrir as circunstâncias do acidente.