Jovem é preso por planejar ataque a baile

Um jovem de 19 anos foi preso em flagrante ontem por suspeita de planejar um atentado em Brasília. O material que foi encontrado com ele é suficiente para destruir uma casa inteira e é o mesmo utilizado no ataque que matou 3 pessoas e deixou outras 246 feridas durante a Maratona de Boston, em 2013.

As informações são do delegado Giancarlo Zuliani, da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), que começou a investigar o caso após o suspeito publicar em um site de perguntas e respostas que iria fazer um "massacre histórico num showzinho de rap/funk". A polícia considera que o ataque ocorreria em uma festa no Setor Comercial Sul.

Na mensagem, o acusado diz que usaria seus conhecimentos para "liberar gás venenoso ou paralisante na multidão e depois disso detonar um carro bomba com explosivos destrutivos". "Os sobreviventes vou matar na bala. Adoro ver o choro de vocês. Não é sonho, é real e estou pronto para me vingar." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.