Jovem desmaia após ser estrangulado 2 vezes por policiais militares

Um garoto de 19 anos desmaiou após ser duas vezes estrangulado por um policial militar durante uma abordagem em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, no final da tarde deste domingo (22).

Segundo um site de notícias do Globo, ainda desacordado, ele foi levado para a delegacia e, depois, ao pronto-socorro. O rapaz afirma que se assustou com a presença dos policiais, se desequilibrou e acabou batendo na moto de um dos policiais. Foi quando o PM o agarrou pelo pescoço.

"Eu não sou nenhum marginal, por mais que eu tô errado andando sem habilitação, eu não sou nenhum marginal", disse o jovem.

Os policiais envolvidos na ação disseram que o jovem tentou fugir de uma abordagem de rotina, por isso foi perseguido, dominado e preso. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma o caso já está sendo analisado e que os policiais foram afastados das operações nas ruas.

As cenas foram registradas em vídeos por moradores do bairro e divulgadas nas redes sociais. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirma o caso já está sendo analisado e que serão adotadas as providências cabíveis.

Em um dos vídeos é possível ver que após dominar o rapaz, um PM, por duas vezes, usa técnicas de estrangulamento até provocar o desmaio do jovem.

Na primeira imagem, um policial de capacete pressiona o peito do rapaz com o joelho, que se debate até desmaiar.

Em seguida, após recobrar os sentidos, já na calçada, ele é novamente estrangulado, aparentemente pelo mesmo policial, que agora está sem capacete. O garoto sofre um novo desmaio e fica caído no chão.

Em um outro vídeo, também gravado por populares, o rapaz, ainda desacordado, é colocado no meio fio e depois jogado na viatura policial.