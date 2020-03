Jovem de 26 anos morto por coronavírus era saudável e tinha histórico de atleta

O mau exemplo do coronel Menezes

O jovem de 26 anos, identificado como Maurício Kazuhiro Suzuki, era advogado e tinha hábitos saudáveis. Ele chegou a participar até de maratona e outras provas.

A notícia de sua morte deixou amigo e familares desolados.

Segundo a Folha de São Paulo, um dos amigos da vítima disse não entender até agora como o vírus conseguiu levar ao óbito de seu amigo: "Nunca cogitamos essa possibilidade. Ficamos meio sem entender", disse.

Maurício era morador de São Paulo e começou a ter febre na última segunda (16). Ele procurou o hospital no dia 18, após a febre continuar, mesmo após o uso de medicamentos. Sem exames, ele foi diagnosticado com gripe e foi medicado. Preocupado com os pais já idosos, Maurício teria ido para a casa da irmã. No dia seguinte ele novamente foi ao hospital. Uma tomografia indicou sinais de infecção, mas como não apresentava quadro grave, novamente foi mandado par casa sem realizar nenhum exame de confirmação.

Após os sintomas continuarem, ele procurou um pronto -socorro no dia 23, com quadro de síndrome respiratória grave e direcionado para a UTI. No sábad, Maurício acabou falecendo.