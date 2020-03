Jornalista do SBT é afastado com suspeita de coronavírus

CV abandona Monte Horebe levando armas e drogas

Um jornalista do SBT foi afastado de suas funções aos suspeita de ter contraído o coronavírus. De acordo com o site Quem, a emissora informou que o funcionário ficou internado com febra alta e tosse seca, mas já teve alta e está em casa.

"Todos os funcionários da redação já foram alertados, assim como os demais. O funcionário passou por testes e aguarda o resultado”, disse a emissora.

O profissional tem 12 anos de casa e voltou de férias nos Estados Unidos, segundo o colunista Flávio Ricco. O nome do jornalista não foi divulgado.