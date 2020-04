Jorge Jesus deve voltar a treinar Flamengo em maio

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Ele está voltando! O técnico do Flamengo, Jorge Jesus, deve retornar de Portugal na próxima semana. A expectativa é a de que ele desembarque no Brasil no feriado de Primeiro de Maio (Dia do Trabalho). Com a suspensão dos campeonatos de futebol, o mister viajou à terra natal para ficar isolado com seus familiares.

Junto com Jesus também devem vir os auxiliares João de Deus, Tiago Oliveira e Marcio Sampaio. Todos os membros da comissão técnica rubro-negra deverão passar por testes para verificar a presença do novo coronavírus. Por enquanto, o Campeonato Carioca segue parado e o elenco flamenguista de férias coletivas até o dia 30 de abril. O contrato de Jesus com o Flamengo termina em junho, mas o procurador do técnico, Bruno Macedo, já está no Rio para negociar a renovação do português com os dirigentes rubro-negros.

Jesus passou por três exames para descartar a hipótese de ter a covid-19. Após o resultado do último exame, o técnico viajou para Portugal. À frente do Flamengo, conquistou quase tudo que disputou com a equipe carioca. À beira do gramado do Maracanã segue invicto, onde comandou o time em 28 jogos, anotando 25 vitórias e três empates. Pelas redes sociais, declarou recentemente: “Chegamos ano passado, mas nos sentimos em casa desde o primeiro dia de trabalho”.