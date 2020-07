Japonês da Federal é condenado à perda do cargo e multa de R$ 200 mil

CPI penetra nos porões da Susam e pode gerar apagão no governo do Amazonas

O juiz Sérgio Luis Ruivo Marques, da 1ª Vara da Justiça Federal de Foz do Iguaçu, no Paraná, condenou o agente Newton Hinedori Ishii, conhecido como o "japonês da federal", à perda do cargo e ao pagamento de multa de R$ 200 mil por facilitação de contrabando.

De acordo com o Conjur, o agora ex-agente foi condenado por envolvimento em quadrilha composta por 22 agentes da PF, quatro servidores da Receita Federal e dois policiais rodoviários federais. Eles atuavam em um esquema de facilitação de contrabando pela fronteira entre Brasil e Paraguai.

Há que se ressaltar que o réu Newton Hinedori Ishii é determinado, quando o assunto é cobrar propina para facilitar o contrabando/descaminho. No caso, Newton Japonês escolheu o tipo de mercadoria que aceitaria facilitar e, ainda, fixou o preço da propina a ser cobrada pela omissão na atribuição de combater o crime que lhe foi conferida pelo Estado”, disse o juiz.